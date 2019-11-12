В Уссурийске избран глава городского округа. Накануне завершились все конкурсные процедуры для кандидатов на пост руководителя одного из крупнейших муниципалитетов края. А вскоре после этого состоялась инаугурация нового градоначальника. Кто претендовал на кресло мэра и как проходила борьба?

10 кандидатов прошли первичный отбор в конкурсе на кресло градоначальника Уссурийска. Финишная прямая — собеседование с членами комиссии. Среди претендентов на пост мэра - депутаты Думы, преподаватель права в местном колледже, доцент кафедры Петербургского университета, студентка, временно безработный… Все кандидаты представили комиссии свою программу по развитию округа, но не все смогли ее защитить.

Антон Волошко, вице-губернатор Приморского края, председатель конкурсной комиссии: «Город, любой муниципалитет — это не тренировочный полигон для того, чтобы учиться управлять. Человек, который идет на подобную серьезнейшую должность, должен всегда чувствовать свою ответственность перед людьми».

По итогам работы комиссии депутатам Думы Уссурийского округа представили двух кандидатов — окончательный выбор должны были сделать именно народные избранники. Фаворит избирательной гонки - на тот момент временно исполняющий обязанности главы Евгений Корж. Его кандидатуру не поддержали лишь представители коммунистической партии.

Александр Шестун, депутат Думы Уссурийского городского округа: «Сейчас выявлено очень много нарушений. Сегодня нелегитимное было заседание второго этапа. Потому что назначено оно было не Думой — число проведения. Думой было назначено пятое число…»

В результате депутаты избрали Евгения Коржа большинством голосов: 17 — за, 8 человек — против. И новоизбранный глава округа уже поделился своими планами работы. В приоритете у градоначальника развитие социальной сферы — в следующем году в Уссурийске начнут строить три детских сада и школу на 1100 мест. Большие надежды Евгений Корж возлагает на газификацию округа — это поможет привлечь больше инвестиций. Один из важнейших и сложнейших вопросов — возведение дамб, которые защитят людей от сезонных паводков.

Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа: «Мы хотим начать строительство дамб. Это Семь ветров и Солдатское озеро — чтобы в следующем году начать стройку однозначно. Ну, и конечно, завершить в следующий год все проекты по дамбам. Федеральные деньги под них получать - под наши проекты - и начинать стройки».

Напомню, Евгений Корж занимал пост градоначальника Уссурийска в течение пяти лет. Тогда в округе еще действовала «двуглавая система», которая фактически была упразднена в этом году — с началом работы нового состава местной Думы. После церемонии инаугурации глава округа будет исполнять свои обязанности в течение пяти последующих лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]