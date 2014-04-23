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Во Владивостоке пьяная автоледи сорвала погоны с полицейского и пыталась его ударить

Во Владивостоке пьяная автоледи сорвала погоны с полицейского и пыталась его ударить

Фото: Моё Белово

Находясь на маршруте патрулирования в районе дома № 114 на проспекте 100- летия Владивостоку, инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку остановили для проверки документов автомобиль "Митсубиси Делика". За рулем иномарки находилась 44-летняя местная жительница. Водитель имела явные признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование женщина отказалась.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, во время проверки документов водитель микроавтобуса, а также пассажиры транспортного средства, находящиеся в состоянии опьянения, стали вести себя агрессивно, оскорбляли сотрудников полиции, а женщина-водитель – пыталась спровоцировать драку, ударить инспекторов ДПС, сорвала погоны. На неоднократные требования полицейских прекратить хулиганские действия граждане не реагировали.

В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

35-летниий пассажир был задержан и доставлен в спецкомнату полка ДПС УМВД России по городу Владивостоку. В отношении него составлен административный материал по части 5 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Административные материалы направлены в мировой суд для принятия решений.

Проведена проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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