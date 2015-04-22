Пьяная компания уссурийцев заблудилась на владивостокских дорогах и выехала на "встречку"

Жители Владивостока на автодороге Седанка – Патрокл остановили автомобиль, водитель которого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по встречной полосе, - сообщает "Вести: Приморье".

Наряд дорожно-патрульной службы, прибывший на место происшествия, установил, что компания жителей Уссурийска направлялась из Владивостока в свой город. 36-летний водитель "Тойоты Королла" пояснил, что плохо знаком с дорогами приморской столицы и попросту заблудился. Мужчина утверждает, что по встречной полосе он поехал случайно, - сообщили в пресс-службе УГИБДДУМВД России по г. Владивостоку.

Неравнодушные граждане, двигавшиеся на автомобиле "Тойота Пробокс" в направлении Владивостока, остановили нарушителя ПДД, преградив ему путь, и поинтересовались, не нужна ли помощь. Обнаружив, что вся компания, включая водителя, находится в состоянии опьянения, очевидцы происшествия вызвали наряд ДПС.

От водителя и троих пассажиров "Короллы" исходил стойкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования водитель - правонарушитель отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния).

Руководство Госавтоинспекции Владивостока выражает благодарность неравнодушным жителям города и напоминает, что в случаях выявления нарушений Правил дорожного движения жители и гости дальневосточной столицы могут сообщить об этом по телефону дежурной части: 249 09 21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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