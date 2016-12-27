Житель Дальнегорска спас собаку, провалившуюся в канализационный колодец
В Дальнегорске собака упала в канализационный колодец. Неравнодушные очевидцы происшествия обратились за помощью в МЧС, но там отказались, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online.
Помог парень, имя которого не известно. Слова благодарности в его адрес опубликованы в социальной сети:
"Парень, который краном помог спасти собаку из канализационного люка, СПАСИБО тебе огромное. Ты - человечище! Было страшно спускаться, но ты - профи) Спасибо! Спасибо за неравнодушие! В нашем городе есть герои!".
Отметим, что собаку передали в руки хозяев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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