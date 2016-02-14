Приморских автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу

Профилактическую акцию «Сбавь скорость на Земле леопарда» провели сотрудники Госавтоинспекции и самые маленькие жители поселка Славянка в Приморском крае.Чтобы предупредить трагедии, стражи правопорядка напомнили автолюбителям: нарушение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

На автомобильной трассе Раздольное – Хасан, которая проходит у границ национального парка «Земля леопарда», инспектор рассказывала автомобилистам, что ежегодно на дороге фиксируются редкие краснокнижные кошки – леопарды. Для повышения правосознания участников дорожного движения и предупреждения трагедий гражданам напоминали о необходимости соблюдения скоростного режима.



Чтобы сделать событие более ярким и заметным к работе инспектора присоединились неравнодушные дети из славянского дошкольного учреждения «Звездочка». Юные «леопарды» в сигнальных жилетах привлекали внимание автолюбителей красочным плакатом с пятнистой кошкой. Участники акции также вручали водителям специальные памятки, рассказывая о дальневосточном леопарде и важности работы «Земли леопарда» по сохранению популяции пятнистого хищника.



«Популяция дальневосточного леопарда в России растет, и все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий. Человеку нечего опасаться – дальневосточный леопард не нападает первым на человека, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Водители действительно должны сохранять бдительность и помнить, что рядом обитает самая редкая крупная кошка на планете. Человек может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, которую он несет за рулем – ведь из-за его действий могут пострадать как люди, так и звери».



Напомним, что в октябре сразу три дальневосточных леопарда – мать и два котенка – были замечены на дороге в районе села Краскино в Хасанском районе Приморья за пределами национального парка. Кошки были очень осторожны и определенно не искали встречи с человеком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]