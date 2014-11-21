Светофоры во Владивостоке переходят на круглосуточный режим работы
Теперь даже в ночное время светофоры на улицах краевого центра продолжают работать, хотя ранее они переходили в режим мигающего желтого. Такое решение принято мэрией совместно с ГИБДД.
На сегодня почти 40% светофоров уже перевели на круглосуточный режим работы. Сотрудники ГИБДД отмечают, что это положительно сказывается на организации дорожного движения, - сообщили в мэрии.
Светофоры, расположенные на центральных улицах города, уже работают круглосуточно. На днях будут переведены на такой режим и светофорные объекты на улицах Адмирала Юмашева и Нейбута.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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