Новости Общество

Сегодня, 09:35
 

Новые светофоры устанавливают в городе

Новые светофоры устанавливают в городе

Фото: vlc.ru

Рабочие устновили новые светофоры на Красного Знамени. Один расположен в районе «1000 мелочей», второй в районе дома №88. По словам рабочих, обустройство новых светофоров обеспечит дополнительную безопасность для горожан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Просьбы установить светофорные объекты от жителей этих улиц поступали регулярно.

«Действительно не хватало здесь светофоров, рады, что нас услышали», - поделились мнением местные жители.

Отметил, новые светофоры в этом году установили на улицах Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время светофор заработает ещё и на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал. Монтаж там полностью закончен. Ведутся пуско-наладочные работы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести