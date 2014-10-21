Новые светофоры устанавливают в городе
Рабочие устновили новые светофоры на Красного Знамени. Один расположен в районе «1000 мелочей», второй в районе дома №88. По словам рабочих, обустройство новых светофоров обеспечит дополнительную безопасность для горожан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
Просьбы установить светофорные объекты от жителей этих улиц поступали регулярно.
«Действительно не хватало здесь светофоров, рады, что нас услышали», - поделились мнением местные жители.
Отметил, новые светофоры в этом году установили на улицах Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время светофор заработает ещё и на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал. Монтаж там полностью закончен. Ведутся пуско-наладочные работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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