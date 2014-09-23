Пробка на Бородинской: Администрация Владивостока дала разъяснения

Подрядная организация подключила к сети светофор на улице Бородинской. Он находится в районе дома № 28, недалеко от здания бывшего мусоросжигательного завода. Специалистам предстоит скорректировать интервалы движения и установить дополнительную секцию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В управлении дорог и благоустройства администрации города рассказали, что подрядная организация в ноябре установила на трёх сложных участках города новые светофоры. Это перекрёсток Русская – Адмирала Горшкова, улица Снеговая (в районе съезда с Рудневского моста) и перекрёсток Бородинская – Русская (в районе бывшего мусоросжигательного завода).

«Пока подключен к сети только один светофор, в районе бывшего мусоросжигательного завода. Светофор работает в тестовом режиме, и сейчас производится мониторинг интенсивности движения транспорта. Время работы секций светофора будет скорректировано», – прокомментировали специалисты управления дорог и благоустройства администрации города.

Помимо этого, специалисты установят дополнительную секцию, разрешающую поворот направо с улицы Русской на Бородинскую.

Два других новых светофора - на перекрёстках Русская – Адмирала Горшкова и на улице Снеговой (в районе съезда с Рудневского моста) - планируют подключить в ближайшее время.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Водители Владивостока в шоке от нововведения в городе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]