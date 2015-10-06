Старые остановочные павильоны во Владивостоке заменят на новые

Специалисты городского управления дорог и благоустройства формируют список адресов, где в этом году установят новые остановочные павильоны. В списке - 16 остановок общественного транспорта в городе и 8 - на острове Попова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, новые стеклянно-металлические павильоны планируется установить на остановках «Надибаидзе», «Радиоприбор», «Бурачка», «Нахимовское военно-морское училище», «Садгородская 2», «Стройматериалы», «Большой Улисс» и других.

«Помимо этого, в текущем году запланированы работы по монтажу остановочных пунктов на острове Попова», - добавили специалисты.

Уже в ближайшее время они завершат подготовку всей необходимой документации и объявят открытые аукционы на поиск подрядных организаций, которым предстоит установить в городе новые остановочные павильоны.

Напомним, что в прошлом году стеклянно-металлические павильоны во Владивостоке установили на остановках «Камская» (5-я Проходная, 5 стр.6), «Таксопарк» (Снеговая, 1г), «ДСК» (Посадская, 20), «Тойота Центр» (Снеговая, 41), «АЗС» (Снеговая, 75), «Ялтинская» (Крыгина, 23), «Маяк» (Крыгина, 67), «СК Восход» (Русская, 59/1), «Новоивановская пл. Луговая» (Новоивановская, 3а), «ТЦ Приморье» (Шилкинская), «Можайская» на одноименной улице, «Русская» (Русской, 52), «Клиническая больница» (Русская, 57), «Восточная верфь» (Героев-Тихоокеанцев) и других.

Кроме того, впервые в прошлом году в краевой столице были установлены «умные» остановочные павильоны по 31 адресу. Они появились на остановках «Гоголя», «Луговая», «Детская поликлиника» (микрорайон Снеговая Падь), «Третья Рабочая», «Нейбута», «Маяк», «Фабрика Заря», «Магнитогорская», «Постышева», «Парк Победы», «Фирсова», «Проспект 100-летия Владивостока», «Молодёжная», «Гайдамак», «Площадь Борцов революции», «Цирк», «Лазо», «Дальзавод».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]