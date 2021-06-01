В мэрии Владивостока решили судьбу «умных» остановок

Новые «тёплые» и «умные» остановочные павильоны, установленные в краевой столице в прошлом году, должны стать таковыми в действительности уже в ближайшее время. И.о. главы Владивостока Константин Шестаков поручил ответственным специалистам на этой неделе представить график подключения павильонов к электричеству и Интернету. Все работы должны быть выполнены максимально быстро, а охрану объектов от вандалов и асоциальных лиц планируется передать вневедомственной охране, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Вопрос остановочных павильонов не раз поднимался во Владивостоке. Жители выражают крайние недовольства тем, что в некоторых павильонах распивают спиртные напитки и ночуют асоциальные лица. По-прежнему большинство из 30 установленных в прошлом году таких «умных» и «тёплых» павильонов стоят неподключенными к сетям. В них нет ни света, ни интернета, ни работающих информационных табло с графиками движения автобусов. А вандалы продолжают разбивать стёкла, ломать двери и изрисовывать поверхности.

«Мы заключили контракт на подключение павильонов к сетям. Первые объекты уже подключают», – доложил заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Константин Шестаков поручил специалистам уже на этой неделе представить график подключения каждой из таких остановок. Все работы должны быть проведены максимально быстро, чтобы жители и гости Владивостока могли ожидать автобус в комфортных условиях.

Специалисты доложили, что подрядчик, с которым мэрия заключила контракт на подключение остановок к сетям, уже выполнила работы на сегодняшний день по первым двум объектам. Это павильоны на остановках «Третья Рабочая» и «Маяк». В ближайшие дни подключат к сетям и остановку на «Нейбута».

Впервые во Владивостоке тёплые павильоны начали появляться в прошлом году. Установлены они были по 30 адресам. Лишь три из них сразу же были подключены к сетям – теплу, освещению, интернету. Это павильоны на остановках «Детская поликлиника» (микрорайон Снеговая Падь), «Луговая» и «Гоголя». На всех других остановках работы по подключению в прошлом году не были выполнены.

Сейчас перед специалистами городской администрации и подрядчиками стоит задача максимально быстро провести все необходимые мероприятия по подключению к сетям. Ещё одной и не менее важной проблемой остаётся борьба с вандалами, ломающими остановки, и асоциальными лицами, которые распивают в них горячительные напитки и иногда даже остаются на ночлег. Эту работу планируется передать вневедомственной охране. И.о. главы города поручил специалистам в максимально короткие сроки детально рассмотреть и решить этот вопрос.

Помимо «тёплых» и «умных» на совещании обсудили вопросы старых стеклянных павильонов, установленных в различных уголках города. Часть из них будет заменена, другая – отремонтирована. Павильоны, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии и небезопасные, будут демонтированы. На их месте будут устанавливать новые павильоны. Эти работы будут проводиться как в текущем, так и в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]