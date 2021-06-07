Остановки во Владивостоке подключают к электричеству и Интернету

«Тёплые и умные» остановочные павильоны, установленные в краевой столице в прошлом году, подключают к электричеству и Интернету, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

По итогам проведенного электронного аукциона подключением занимается компания «Ростелеком». В эти дни работы ведут на остановках «Гайдамак» (в сторону центра города) и «Нейбута». На днях прокладывали и подключали сети электроснабжения и Интернета на остановках «Проспект 100-летия Владивостока» (в сторону центра города), «Парк Победы» (обе остановки), «Маяк» и «Третья Рабочая».

«В ближайшее время на всех остановках, где уже проложены сети, будет произведено их включение. Всего же подрядной организации предстоит подключить к сетям 30 павильонов», – добавили специалисты управления дорог и благоустройства.

Напомним, что ранее и.о. главы Владивостока Константин Шестаков поручил ответственным специалистам максимально быстро провести работы по подключению павильонов к сетям. Помимо этого, в текущем году во Владивостоке установят ещё 14 новых остановочных пунктов. 13 из них будут стеклянные. Одна – «тёплая и умная» появится на Луговой, в районе зарядной станции электробусов. Не останутся в стороне и островные территории. Так, на Попова смонтируют шесть остановочных павильонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]