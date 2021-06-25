Количество ДТП надеются снизить установкой новых светофоров на улице Русской во Владивостоке

Во Владивостоке ликвидируют сразу два очага аварийности на улице Русской, её оборудуют новыми светофорами. Это позволит сделать безопасным пешеходный переход, уменьшить затруднения движения автотранспорта и снизить количество ДТП в районе торгового центра «Европейский» и на повороте в районе больницы № 2, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Специалисты администрации Владивостока и ГИБДД провели все необходимые обследования участков улицы Русской, которые являются очагами аварийности. Уже объявлен открытый электронный аукцион на поиск подрядчиков, которым будет необходимо закупить и установить новые средства организации дорожного движения сразу на двух участках – в районе домов № 19в и 76. Каждый из этих участков оборудуют светофорами.

«На улице Русской проблемными у нас остаются два участка. Один из них – это поворот с основной дороги в районе больницы № 2, которую мы все привыкли назвать больницей рыбаков. Регулярно у водителей здесь возникают сложности. Это приводит и к существенному замедлению движения, и к дорожно-транспортным происшествиям», – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства.

Второй адрес – пешеходный переход в районе Русской, 19в. Сейчас он оборудован камерой фиксации нарушений ПДД, но многие водители, к сожалению, не всегда спешат пропускать пешеходов.

«Для урегулирования движения автотранспорта и пешеходов на данном участке будет установлен светофор. По итогам проведённых расчётов он позволит сделать переход проезжей части более безопасным, а также увеличит пропускную способность улицы на данном участке», – добавили в управлении.

Согласно требованиям контракта, установить светофоры на Русской, 76 должны до 20 августа, а в районе дома № 19в - до 30 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]