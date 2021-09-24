Переход дороги в районе развязки на Второй Речке станет безопаснее

Здесь по результатам мониторинга дорожной ситуации будет организован регулируемый пешеходный переход. Специалисты уже приступили к монтажу светофора, который будет синхронизирован с существующей схемой организации дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что новый светофор монтируют на переходе, расположенном на съезде с улицы Русской на проспект 100-летия Владивостока по направлению в центр города.

«Сейчас подрядная организация завершает монтаж оборудования. Включить светофор планируется в предстоящие выходные», – добавил Алексей Демиденко, заместитель руководителя отдела организации дорожного движения управления.

К слову, в этом году на улице Русской это не первый, а уже третий новый светофор. Все они установлены в рамках ликвидации очагов аварийности, которые были признаны таковыми по итогам мониторинга дорожной ситуации. Его провели сотрудники городской администрации и ГИБДД.

Так, первый светофор в этом году на Русской смонтировали рядом с торговым центром «Европейский». Это позволило сделать переход более комфортным и безопасным. Следующим появился светофор на повороте рядом с больницей рыбаков. Здесь у водителей постоянно возникали сложности проезда, что приводило и к существенному замедлению движения, и к дорожно-транспортным происшествиям. Новый светофор сделал проезд на этом перекрёстке комфортным для автомобилистов. Безопаснее стал и пешеходный переход на этом участке, теперь он также регулируется с помощью светофора.

Напомним, что в этом году новые светофоры во Владивостоке появились на перекрёстке Снеговой и съезде с Выселковой, в районе дома № 28 на Бородинской и на пересечении Русской и Адмирала Горшкова. В планах также установка светофора и рядом с Нагорным парком. А уже в ближайшее время специалисты планируют включить новый светофор на пересечении улиц Ладыгина и Адмирала Кузнецова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]