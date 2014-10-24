Новый светофор появился на улице города

Дорожные службы смонтировали и подключили еще один новый светофор в краевом центре. Теперь движение пешеходов на переходе через улицу Некрасовскую в районе пересечения с Народным проспектом напротив здания «Примводоканала» стало регулируемым, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Схему размещения светофора и организации дорожного движения на данном участке разработали сотрудники мэрии совместно с ГИБДД города, уточняют в городской администрации.

Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации обращаются к автолюбителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дороге и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

В дальнейшем специалисты администрации Владивостока совместно с ГИБДД планируют проработать схему организации дорожного движения на пересечении Некрасовской и Народного проспекта. В планах также перенос пешеходного перехода через Народный проспект (к зданию «Приморского водоканала») и установка здесь светофора.

«Помимо этого, в наступающем году в краевой столице планируется установить светофоры и на других значимых и сложных перекрестках, смонтировать пешеходные светофоры типа Т-7, оборудовать переходы искусственными дорожными неровностями, сделать леерное ограждение на ряде участков, а также провести другие мероприятия для организации безопасного движения автотранспорта и пешеходов», – говорится в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]