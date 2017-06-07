Во Владивостоке ввели односторонне движение на одной из улиц

Движение по улице Фонвизина во Владивостоке теперь одностороннее. Соответствующие знаки здесь установили по решению ГИБДД и городской администрации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

По результатам проведенного сотрудниками ГИБДД и специалистами администрации города мониторинга дорожной обстановки принято решение об организации одностороннего движения по улице Фонвизина - на участке от дома № 5 к дому № 50/52 на улице Некрасовской. Сделано это в целях обеспечить здесь безопасность дорожного движения, исключить конфликтные ситуации среди автолюбителей и снизить количество ДТП.

В районе дома № 5 на Фонвизина установили знак «Одностороннее движение». Он действует по направлению к улице Некрасовской. В районе Некрасовской, 50/52, соответственно, появился знак «Въезд запрещён».

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]