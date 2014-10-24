Новый светофор появился на улице Снеговой

Специалисты муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) завершили работы по монтажу и подключения нового светофора. Он появился напротив бывшей 55-й школы на Снеговой, 35 – сегодня это один из корпусов школы № 82, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Светофор подключен, и уже налажены интервалы движения пешеходов и автомобилистов. Просим водителей быть предельно внимательными на данном участке», - рассказал руководитель отдела организации дорожного движения СГТ Игорь Тарасенко.

В этом году регулируемыми во Владивостоке также стали участки в районе водоканала на улице Некрасовской (здесь летом установили два светофора), на улице Тигровой (в районе пересечения с улицей Светланской), на Университетском проспекте (в районе поворота на Канал и Поспелово), на пересечении Ладыгина и Нейбута, а также в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]