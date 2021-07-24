Новый светофор подключат на улице Русской

Сегодня, 24 июля, специалисты проведут работы по подключению нового светофора на улице Русской. Теперь переход в районе торгового центра «Европейский» (Русская, 19в) станет регулируемым, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали в администрации города.

«Светофор на переходе рядом с торговым центром уже смонтирован. Сегодня будут проведены работы по его подключению. Просим автолюбителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила», – прокомментировал заместитель руководителя отдела организации дорожного движения Алексей Демиденко.

Сразу после запуска нового светофора специалисты городской администрации будут проводить мониторинг транспортных потоков на этом участке и при необходимости скорректируют время работы светофора.

К слову, помимо этого участка новый светофор на Русской появится и в районе поворота на больницу рыбаков (Русская, 76). К его монтажу планируют приступить уже в ближайшее время.

«Второй участок также по итогам мониторинга, который мы проводили совместно с ГИБДД, также является очагом аварийности на этой улице. Регулярно у водителей здесь возникают сложности, что приводило и к существенному замедлению движения, и к дорожно-транспортным происшествиям», – добавил Алексей Демиденко.

Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]