Ещё один новый светофор заработает на этой неделе на улице Русской

Специалисты подрядной организации прокладывают сети электроснабжения и готовятся к подключению нового светофора на улице Русской. Перекрёсток в районе больницы рыбаков будет регулируемым, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, ориентировочно все работы по подключению завершат в предстоящие среду или четверг. Сразу же после этого светофор будет запущен в работу.

«После включения светофора будет вестись мониторинг дорожной ситуации в разные периоды времени. При необходимости время работы светофора скорректируем», – прокомментировал Алексей Демиденко, заместитель руководителя отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства.

Напомним, что два новых светофора на улице Русской смонтировали по итогам мониторинга дорожной ситуации, проведенного городской администрацией и ГИБДД. Данные участки являлись очагами аварийности. Регулярно у водителей возникали сложности, что приводило и к существенному замедлению движения, и к дорожно-транспортным происшествиям.

К слову, первый светофор ранее смонтировали и подключили рядом с торговым центром «Европейский». Сейчас завершают работы на втором светофоре – в районе поворота на краевую клиническую больницу № 2, больше известную как больница рыбаков (ул. Русская, 76).

Также 19 августа подключили светофор и на въезде в микрорайон Снеговая Падь со стороны улицы Русской. Бригада обеспечения безопасности дорожного движения муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) выровняла опору и запустила дорожное оборудование.

Данный светофор синхронизирован со всем комплексом на данном участке, но до конца недели специалисты проанализируют дорожное движение на перекрёстке и скорректируют фазы работы светофорного объекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]