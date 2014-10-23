Градус негодования повышается: жители Уссурийска в недоумении от ситуации со светофорами
Чудо светофоры появились на улицах Уссурийска, водители и пешеходы недоумевают, почему уже не первый день не решают вопросы с работой светофоров по всему городу, сообщают «Вести:Приморье».
Жители города отмечают, что может привести к неприятным последствиям - возросшему количеству аварий и травм.
Добрый день. Снова светофоры. Некрасова Комсомольская. Изменили время Некрасова едет 61 сек., Комсомольская - 45. На Агеева также поменяли. Стало лучше или хуже посмотрим» - рассказывает автор поста в одном из приморских пабликов.
«Агеева Некрасова для проезда 18 сек. Три светофора простояла, пока проехала», «Пробки увеличились вдвойне, такое впечатление, что количество машин в городе резко возросло.», «Не было новых светофоров, все было нормально. Поставили - весь город в пробках», «Табло с секундами верните ещё на второстепенные возле этих новых светофоров !», «С появлением этих чудо изобретений, стало невыносимо передвигаться по городу, причём в любое время», «Новый квест «светофоры уссурийска»?)», «Обязать отвечать за все ДТП на этих переходах,тех,кто за них отвечает,все наладится», отмечают в комментариях.
видео mark2_che
Комментировать: