Светофоры Т7 устанавливают на пешеходных переходах Владивостока

Дорожные службы краевого центра устанавливают пешеходные светофорные объекты Т7. За выходные они были смонтированы по четырём адресам.

В отделе организации дорожного движения администрации Владивостока рассказали, что данные светофоры применяют для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов.

«В минувшие выходные светофоры, работающие в так называемом режиме «мигающий жёлтый», установили на проспекте Красного Знамени, 82, Толстого, 54, Светланской, 189, Борисенко, 102», - сообщили в пресс-службе администрации г. Владивостока.

На этой неделе завершатся работы по монтажу светофоров Т7 в районе разворотного кольца на Первой Речке. В ближайшее время светофорами оборудуют также переходы на Острякова (ближе к ТГМУ) и Народном проспекте.

По мнению специалистов, обустройство новых светофоров обеспечит дополнительный уровень безопасности для пешеходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]