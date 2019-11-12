Их переполняют эмоции и гордость. Они - еще школьники, но уже носят оранжевые береты, синюю форму, а теперь еще и погоны. Эти юные ребята в любой момент готовы броситься на помощь. Накануне полсотни воспитанников класса «Спасатель» вступили в ряды кадетов МЧС.

Не просто слова - клятва, которую даёт каждый новоиспеченный кадет МЧС. Эти юноши и девушки пообещали служить Родине и проявлять мужество при спасении жизней. Так в селе Хороль кадетами Министерства чрезвычайных ситуаций стали 52 воспитанника третьей школы и школы села Новая девица.

Денис Труханов, ученик 9-го кадетского класса «Спасатель»: «Сегодня мы приняли присягу. Теперь я - кадет МЧС. В будущем я был бы рад связать свою профессию с работой в МЧС России. Я выбрал спасательное дело, потому что я очень хочу помочь своей Родине, я её очень сильно люблю, и всегда готов её защищать».

В течение двух месяцев ребята с особой гордостью носили синюю форму, изучали азы безопасности. Теперь они подошли к самому волнительному этапу — им вручают погоны.

Денис Назаров, главный специалист Отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения ГУ МЧС России по Приморскому краю: «Стать кадетом - это не просто надеть форму, но и не бояться трудностей, дорожить дружбой, упорно и достойно учиться, уверенно идти к своей цели. Вы выбрали достойный путь. Приобретенные навыки позволят в будущем не только спасать себя, но и оказывать помощь другим».

Кадетский класс в хорольской школе начал свою работу в сентябре этого года. На занятиях будущие спасатели проходили специальную подготовку - так называемый курс молодого бойца. Учились выживать в экстремальных ситуациях, оказывать первую помощь пострадавшим.

Ольга Лобач, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 3 села Хороль: «Разработана программа, которая рассчитана на 3 года. За эти 3 года ребята наберутся новых знаний, и в дальнейшем им это пригодится. Может быть некоторые из них свяжут свою будущую профессию именно с профессией спасателя».

Впереди ребят ждут насыщенные выездные занятия с сотрудниками МЧС. Там кадеты освоят альпинистское снаряжение, гидравлические аварийно-спасательные инструменты, а по итогу проверят свои навыки в экстремальных условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]