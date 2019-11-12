В руководстве Дальневосточной железной дороги произошли кадровые изменения

В Хабаровске, а затем во Владивостоке начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин представил трудовым коллективам новых руководителей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток). Маклыгин отметил, что они прошли хорошую школу и имеют большой профессиональный опыт, что будет способствовать обеспечению безусловного выполнения всех производственных показателей перевозочного процесса в условиях возрастающего грузопотока на Дальневосточную железную дорогу.

Заместителем начальника ДВЖД по Хабаровскому территориальному управлению назначен Александр Гавриленко.

Александр Сергеевич Гавриленко родился в 1964 году в г. Хабаровске. В 1987 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Прошел путь от дорожного мастера до руководителя дистанции пути. Был заместителем и первым заместителем начальника Дальневосточной дирекции инфраструктуры, а в декабре 2017 года получил назначение на должность заместителя начальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению.

Заместителем начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению назначен Александр Говорин.

Александр Анатольевич Говорин родился в 1976 году в г. Белогорск Амурской области. В 1999 году окончил Дальневосточный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

Трудовую деятельность начал в 1999 году регулировщиком скорости движения вагонов станции Белогорск Забайкальской железной дороги. Затем работал составителем поездов, дежурным по станции, заместителем начальника станции Белогорск по оперативной работе, начальником станции Белогорск, начальником Комсомольского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением, заместителем главного инженера Дальневосточной железной дороги. В 2018 году Александр Говорин был назначен заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Хабаровскому региону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]