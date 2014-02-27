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На автоледи на крутом Лексусе напали среди бела дня в центре Владивостока

На автоледи на крутом Лексусе напали среди бела дня в центре Владивостока

Фото: Инстаграм @girl_viktorii


Жительница Владивостока Виктория опубликовала в своем инстаграм обращение с просьбой поделиться видео с регистраторов, которые могли запечатлеть момент нападения на ее маму.

«В два часа дня, пока я была ещё в школе, на мою маму напали в районе Некрасовского рынка. Когда она подошла к своей машине, чёрный LeXuS 777 и начала складывать пакеты в автомобиль, молодой человек напал на неё сзади, приставил нож к ней и пытался запихнуть её на заднее сидение её автомобиля. Она начала сопротивляться и кричать. Он убежал. Если кто-то проезжал в это время мимо рынка, по односторонней дороге, ОЧЕНЬ нужны записи с видеорегистраторов. Неизвестно чем это все могло закончиться, поэтому этих людей НЕОБХОДИМО найти», — пишет Виктория.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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