"Нескромный блогер" эпатировала соцсети "сочными кадрами" (фото)
Одна из самых популярных инстаграм-личностей Владивостока Светлана Корецкая опубликовала горячий сторис в своем аккаунте. Девушка в подробностях запечатлела на видео все этапы массажа своего тела.
"Где это я? А я на массаже. Сочные кадры", - провоцирует Светлана своих подписчиков.
Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 314 тысячи юзеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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