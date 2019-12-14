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"Нескромный блогер" эпатировала соцсети "сочными кадрами" (фото)

"Нескромный блогер" эпатировала соцсети "сочными кадрами" (фото)

Фото: instagram.com/koretskaya_sv

Одна из самых популярных инстаграм-личностей Владивостока Светлана Корецкая опубликовала горячий сторис в своем аккаунте. Девушка в подробностях запечатлела на видео все этапы массажа своего тела.

"Где это я? А я на массаже. Сочные кадры", - провоцирует Светлана своих подписчиков.

Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность.   За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 314 тысячи юзеров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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