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"Нескромный блогер" из Владивостока выпустила коллекцию костюмов ручной работы

"Нескромный блогер" из Владивостока выпустила коллекцию костюмов ручной работы

Источник фото: instagram.com/koretskaya_sv

Одна из самых популярных инстаграм-личностей Владивостока - Светлана Корецкая опубликовала в своем аккаунте фотографии женских костюмов собственного дизайна, сообщают "Вести:Приморье".

"Наконец-то я запускаю свою коллекцию таких замечательных костюмов😻👑, как я счастлива и рада! 👇 Костюмы ручной работы 😻, очень нежное качество 🙌 В этом наряде можно быть самой незабываемой 😏❤️  Костюмы есть в двух цветах: синий 💙 и алый ❤️", подписала "нескромный блогер" опубликованные снимки.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "нескромный блогер" решилась на "голую" фотосессию". Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 330 тысячи юзеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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