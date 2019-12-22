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"Нескромный блогер" из Владивостока попала в "теневой бан"

"Нескромный блогер" из Владивостока попала в "теневой бан"

Одна из самых популярных инстаграм-персон Владивостока - "нескромный блогер" Светлана Корецкая попала в "теневой бан". Об этом она сама сообщила свои подписчикам.

Теневым баном называется снижение охватов или ограничение показа постов, сторис Инстаграмом, из-за чего их могут не увидеть не только пользователи, которые на вас не подписаны, но и сами подписчики. Также посты не показываются в рекомендованном, не высвечиваются по хэштегам и реже появляются в ленте.

О причинах введения ограничений в отношении популярной инстаграмщицы не сообщается, но некоторые подписчики высказали предположение, что это произошло из-за через чур смелых фото, которые постит девушка из Владивостока.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "нескромный блогер" решилась на "голую" фотосессию". Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 320 тысячи юзеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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