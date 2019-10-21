Нескромный блогер из Приморья поразила своим секси-фото

Более 9 тысяч лайков собрала опубликованная фотография в инстаграме Светланы Корецкой из Владивостока.

«Стесняюсь ли я так фотографироваться? Нет, ни капли. Но с фотографом мужского пола никогда не сделаю такие фотки, вот не знаю… ступор какой-то», — отмечает девушка.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "нескромный блогер" решилась на "голую" фотосессию". Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 318 тысяч юзеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]