"Нескромный блогер" из Владивостока удивила своих подписчиков фотосессией из бани
Одна из самых популярных инстаграм-персон Владивостока - "нескромный блогер" Светлана Корецкая продолжает эпатировать своих многочисленных подписчиков.
"Решила сменить обстановку... надоела эта домашняя рутина 😝👌Банькааааа 120 градусов 😹,не знаю как спасаться , зайти не возможно туда 😃🙏 ", - написала девушка о своем походе в русскую баню.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "нескромный блогер" решилась на "голую" фотосессию". Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 320 тысячи юзеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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