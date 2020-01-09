"Нескромный блогер" из Владивостока удивила своих подписчиков фотосессией из бани

Одна из самых популярных инстаграм-персон Владивостока - "нескромный блогер" Светлана Корецкая продолжает эпатировать своих многочисленных подписчиков.

"Решила сменить обстановку... надоела эта домашняя рутина 😝👌Банькааааа 120 градусов 😹,не знаю как спасаться , зайти не возможно туда 😃🙏 ", - написала девушка о своем походе в русскую баню.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "нескромный блогер" решилась на "голую" фотосессию". Подобные публикации приносят Корецкой, которая называет себя в инстаграм, как "Нескромный блогер", бешеную популярность. За год число ее подписчиков увеличилось более чем на четверть миллиона человек. В июне прошлого года "Вести:Приморье" в заметки "Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича" сообщали, что у девушки около 37 тысяч подписчиков, а в декабре 2019 года эта цифра увеличилась до 320 тысячи юзеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]