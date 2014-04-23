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Никогда не поздно: Александр Иванченко стал чемпионом мира в 58 лет

Никогда не поздно: Александр Иванченко стал чемпионом мира в 58 лет

Фото: sportprimorsky.ru


Спортсмен из Дальнегорска взял золото на первенстве мира по гиревому спорту, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент физкультуры и спорта Приморского края.  

В сербском городе Нови-Сад завершились X чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. За награды боролись более 600 спортсменов из 38 стран.

В рамках первенства мира среди ветеранов представитель Дальнегорска, 11-кратный чемпион России, 58-летний Александр Иванченко занял первое место.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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