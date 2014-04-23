Никогда не поздно: Александр Иванченко стал чемпионом мира в 58 лет





Спортсмен из Дальнегорска взял золото на первенстве мира по гиревому спорту, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент физкультуры и спорта Приморского края.

В сербском городе Нови-Сад завершились X чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. За награды боролись более 600 спортсменов из 38 стран.

В рамках первенства мира среди ветеранов представитель Дальнегорска, 11-кратный чемпион России, 58-летний Александр Иванченко занял первое место.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]