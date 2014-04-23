Никогда не поздно: Александр Иванченко стал чемпионом мира в 58 лет
Спортсмен из Дальнегорска взял золото на первенстве мира по гиревому спорту, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент физкультуры и спорта Приморского края.
В сербском городе Нови-Сад завершились X чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. За награды боролись более 600 спортсменов из 38 стран.
В рамках первенства мира среди ветеранов представитель Дальнегорска, 11-кратный чемпион России, 58-летний Александр Иванченко занял первое место.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
17.07.2015 Приморский спортсмен по гиревому спорту завоевал золото первенства Европы
-
02.11.2019 Приморец Александр Захаров подтвердил звание чемпиона мира по кикбоксингу
-
08.07.2014 Приморский тяжелоатлет завоевал «золото» Кубка мира по жиму штанги лежа
-
23.04.2014 Приморский пауэрлифтер стал чемпионом Евразии
-
17.11.2017 Владивостокский писатель и спортсмен Александр Ткачук завоевал «золото» чемпионата мира по пауэрлифтингу
-
21.05.2018 Приморская спортсменка стала бронзовым призером Первенства мира по жиму штанги
Добавить комментарий