Приморский шорт-трекист стал серебряным призером на Первенстве мира





Воспитанник федерации конькобежного спорта Приморского края Вячеслав Карпов завоевал серебряную медаль на юниорском Первенстве мира (до 20 лет) по шорт-треку, — сообщают «Вести: Приморье».

По данным Министерства физкультуры и спорта, соревнования завершились 2 февраля в Бормио (Италия).

"В эстафете на 3000 метров мужская российская сборная, в состав которой вошел Вячеслав Карпов, уступила сборной Республики Корея 0.488 секунды, преодолев дистанцию за 3:55.982 секунды и установив рекорд России", - говорится в сообщении пресс-службы краевого Министерства физкультуры и спорта.

Отметим, для Вячеслава Карпова это не первое «серебро» на высоком уровне. Год назад он стал вторым в многоборье на чемпионате России. В апреле прошлого года на первенстве России среди юниоров в Смоленске приморский шорт-трекист выиграл "золото" на дистанции 500 метров и "серебро" на дистанции 1500 метров.

Всего российские юниоры завоевали на чемпионате мира в Бормио пять медалей и заняли четвертое место в общем зачете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]