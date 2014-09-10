Ретроспективная фотовыставка о Владивостоке откроется в Центре современного искусства "Заря"

15 ноября в Центре современного искусства «Заря» откроется выставка «Дальний фокус», куда войдут около 400 снимков Владивостока с конца семидесятых до 2019 года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на культурное учреждение.

Как обещают кураторы, проект впервые представит широкую ретроспективу и самый «свежий» срез современной фотографии города.

«Многие региональные фотографические школы — от Петербургской до Казанской и Новокузнецкой — можно было увидеть в России на выставках, они печатались в альбомах и каталогах. В то же время во многих городах и целых областях фотографические практики остаются невыявленными и малоизвестными в России и мире. “Дальний фокус” — наша попытка понять и представить с помощью медиума фотографии, как и чем живет Приморье и как его видят владивостокские художники и репортеры», — отметила главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

Представленные в экспозиции фотографии «проявляют» жизнь большого города и целого региона, открывая различные способы «вглядывания» в реальность и манипулирования изображением.

«Проект “Дальний фокус” оказался для меня важным опытом: за время кураторской резиденции и общения с фотографами, художниками, галеристами и музейщиками в арт-резиденции “Заря” мне удалось собрать базу данных и архив фотографий, — рассказала куратор выставки Анна Петрова. — Материал оказался неожиданным и интересным, как с пластической, так и с антропологической точек зрения».

Восемь залов ЦСИ «Заря» раскрывают жанры и «режимы взгляда», проявленные владивостокскими фотографами: от «производственного портрета» и дальневосточного ландшафта до архитектурной съемки и артистических экспериментов. Самый популярный сегодня фотографический жанр портрет помогает представить других — целые классы и страты общества, — и в то же время искать и находить себя.

Снимки завода «Дальприбор» фотографа Георгия Хрущева, репортажи Александра Хитрова, серии Глеба Телешова фиксируют образы профессий и малых народов. Постановочная и фэшн-фотография чередуются с документальной хроникой с рабочих мест, приглашенные модели сменяются цирковыми жонглерами и акробатами, сапожниками и обувщиками — в циклах Ивана Сперанского, Алексея Короткова, Владимира Шутафедова.

Городской пейзаж Владивостока реконструируется в панорамах и архитектурной съемке Елены и Александра Мельниковых, а массовое хрущевское и брежневское строительство домов-коробок поэтизирует Сергей Орлов.

Коллективное «тело» города, его групповую идентичность представляют серии раздела «Праздники и ритуалы», в которую вошли Масленица и 1 мая, митинги коммунистов и крестные ходы, которые демонстрируют различные настроения и способы коммуникации: от строго регламентированных до спонтанных и свободных.

Артистическая фотография — часто постановочная и экспериментирующая с техникой съемки, проявки и печати — разворачивается в сюжетных и концептуальных сериях Михаила Павина. Идеалы нонконформизма и альтернативного взгляда развивают снимки Сергея Дробнохода и Сергея Кирьянова. Отдельным разделом выставки становятся фотографии, снятые смартфоном и выхватывающие фрагменты «улиц и лиц», взгляды и жесты, цвета и фактуры, по-новому приближая городскую жизнь к наблюдателю, фланеру и зрителю. В режиме «стрит-фотографии» снимают Денис Коробов, Мария Бабкова и инстаграмеры Павел Немтин и Леонид Звегинцев.

Всего на выставке будут представлены работы 19 фотографов. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]