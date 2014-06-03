Тайваньская художница расскажет о своей выставке во Владивостоке





В центре современного искусства «Заря» новый резидент — Йен Хуа Ли. 8 декабря художница расскажет о своих предыдущих проектах «Книга» и «Дом», и о той идее, которую ещё предстоит реализовать во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на культурный центр.

В своей работе она исследует то, как отношения между человеческим телом, разумом и духом в домашнем пространстве формируют память о человеческом существовании. Её работы были показаны на Тайване, в Китае, Японии, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Аргентине, Канаде, Мексике и США.

Отметим, что в серии «Книга» она представляет книгу как метафору памяти: страницы, которые листает читатель, остаются позади, как остаточные воспоминания. В процессе чтения книга побуждает разум к производству новых воспоминаний или обнаружению потерянных.



А проект «Дом» продолжает идеи «Книги». Здесь художница изучает отношения людей с точками, линиями и плоскостями в пространстве дома и то, как они изменяются с течением времени.



Йен Хуа Ли родилась на Тайване. В 2002 году она окончила Национальный художественный университет Тайваня, в 2004 году получила степень магистра искусств в Университете Далласа, в 2007 — степень в Университете Северного Иллинойса.



Язык встречи — английский с последовательным переводом на русский. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]