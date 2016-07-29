Финская художница Ханна Кайса Вайнио встретится с приморскими любителями искусства

В ходе первого обмена между Центром современного искусства «Заря» и Международной хельсинкской художественной резиденцией (HIAP) во Владивосток приехала финская художница Ханна Кайса Вайнио, которая пробудет здесь с сентября по октябрь. В свою очередь, российская художница Елизавета Коновалова будет работать в Финляндии до начала декабря 2019 года, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на культурный центр.

Проект Ханны осуществляется в рамках инициированной HIAP программы Connecting Points, которая совместно с «Зарей» хочет подчеркнуть точки соприкосновения двух стран в этом географическом регионе, сосредоточиться на способах путешествия, требующих экологического подхода, и на непрекращающихся попытках связать между собой художественные практики, установить контакты и поделиться знаниями.

Являясь членом Финского био-арт сообщества, Ханна для своих художественных работ часто выбирает экологические темы. Ее работы связаны с лесом и его обитателями и с экосистемами в целом. Особый интерес для неё представляют разлагающиеся материалы: древесина, растения. Ханна делает эскизы, а потом переносит изображения на различные материалы, работая над ними в своеобразных техниках.

21 сентября в 17.00 Ханна встретится с любителями искусства и расскажет о своих предыдущих проектах и о том, что она планирует осуществить во Владивостоке.

После лекции Ханны состоится презентация, объединяющая некоторые темы, которые были частью трехлетнего исследовательского проекта «Стадии разрушения» действующих кураторов программы Connecting Points Миины Гуйала и Артту Меримаа.

Проект сосредоточен на концепции знания, его тактики формирования и распространения, на представлении о разрушении целого и на том, что значит «художественная практика». В рамках встречи с кураторами все желающие смогут ознакомиться с показом и выставочной частью проекта, где будут представлены работы семи иностранных художников.

Программа Connecting Points проходит при поддержке HIAPи Министерства образования и культуры в Финляндии. Проект «Стадии разрушения» поддерживается Фондом KONE, дорожные расходы обеспечивает Культурный фонд Финляндии в рамках программы, нацеленной на развитие сухопутных путей сообщения с восточными территориями.

Ханна Кайса Вайнио (р. 1984, Хельсинки) – финская художница. С 2008 года Ханна работает с текстилем, это её профессиональная специализация. В 2009 году закончила Университет прикладных наук HAMK (текстильный дизайн), в 2014 году получила степень магистра искусств (Высшая школа искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто, основная тема – текстильное искусство). С 2005 года постоянно участвует в выставках, её работы выставлялись в Финляндии, Южной Корее, Испании, Чехии, Австралии.

Лекция пройдет на английском языке с последовательным переводом на русский. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]