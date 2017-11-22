Рубрика «Мнение». Александр Вовненко: "Историю Китая в лицах нарисовала русская художница..."
Русская художница полжизни провела в Китае и прославилась в Австралии. Выставка Александры Азовцевой открыта в Пушкинском театре
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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