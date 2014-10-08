Закон о сокращенном рабочем дне для селянок подписал Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

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Согласно документу, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством им не предусмотрено меньшая продолжительность рабочего времени. При этом их зарплата должна сохраниться на том же уровне, что и при полной рабочей неделе.

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Кроме того, они смогут получить один дополнительный выходной в месяц (но без сохранения заработной платы), для этого необходимо будет подать письменное заявление.

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Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициатива была связана с противоречиями в подзаконных актах — постановление Верховного совета РСФСР от 1990 года устанавливало для сельчанок 36-часовую рабочую неделю, а в нынешней редакции Трудового кодекса говорится о 40 часах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]