Сокращенный рабочий день вводится для женщин в сельской местности

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности, - сообщает "Вести: Приморье".

Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе, - отметили в Государственной думе. Кроме того, они имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Также в документе прописано, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как закон вступит в силу.

«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — говорил Вячеслав Володин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]