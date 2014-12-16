Сокращенный рабочий день вводится для женщин в сельской местности
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности, - сообщает "Вести: Приморье".
Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе, - отметили в Государственной думе. Кроме того, они имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.
Также в документе прописано, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как закон вступит в силу.
«До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — говорил Вячеслав Володин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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