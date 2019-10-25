Зарплата тех, кто работает 1 июля, должна быть повышена

Россияне, работающие 1 июля в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные – обычную оплату за рабочий день, сообщают «Вести:Приморье». Об этом РИА Новости пояснила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

"Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", - подчеркнула сенатор.

По словам Святенко, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса. Ее особенности связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников.

Отметим, изначально голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день глава государства сделал выходным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]