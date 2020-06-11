Почасовая оплата труда: нижняя граница установлена

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и неполный рабочий день, сообщают «Вести:Приморье». Парламентарии отмечают, что из-за отсутствия этой планки сейчас работодатели наживаются на россиянах.

Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, а также сенатор Сергей Леонов подготовили проект закона, который предполагает введение в России минимальной планки оплаты труда — 150 рублей в час для россиян, работающих в рамках срочных договоров, а также неполный день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В нем оговаривается, что применение озвученных норм минимальной почасовой оплаты не распространяется на другие договора между работником и работодателем.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 руб. в час», — приводит агентство цитату из проекта закона.

Предполагается, что минимальная почасовая ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. Сейчас минимальная оплата за один час низкооплачиваемого труда определяется с учетом МРОТ: с мая по июль этого года она находится в диапазоне от 89,85 до 65,92 рублей. Авторы поправок полагают, что это крайне маленькая сумма для того, чтобы человек жил нормально.

Сейчас, определяя низкую почасовую оплату, работодатели наживаются на россиянах, получая необоснованно высокую прибыль, считают авторы законопроекта.

Диалоги о введении в России почасовой оплаты работы ведутся уже давно, напомнил первый заместитель главы комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18-ти, наверное, лет, а может, и больше. Ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти свое отражение в новой системе трудовых отношений», — заметил сенатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]