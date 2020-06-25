Зарплату в двойном размере должны получить те, кто работает 1 июля

День всенародного голосования - 1 июля - будет оплачиваться как выходной день, сообщают «Вести:Приморье».

Работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается, отметили в Роструде.

Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами. Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]