Раскидывайте 40 как угодно: восьмичасовой рабочий день отменен

Декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» больше не действует в России, сообщает «Вести: Приморье».

С 1 февраля 2020 года прекратили действовать более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР. Нормативные акты, которые решили отправить в архив, затрагивают экономику, образование, промышленность, медицину и сельское хозяйство.

Среди них: декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».

Одно из главных достижений советской власти отменено, по замыслам бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, это сделано «в интересах развития бизнеса». Правительство попыталось оправдаться, заявив, что якобы «восьмичасовой рабочий день закреплен в Трудовом Кодексе».

Так, в Трудовом кодексе РФ статья 94 о том, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать определенных часов. Например, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой. Для инвалидов или работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Но конкретного и точного указания на то, что для работников нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день нет. Ну вот не установлен в ТК РФ восьмичасовой рабочий день. Был он в советском декрете «О восьмичасовом рабочем дне», но нет сейчас декрета.

Статья 91 ТК говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, в кабинете министров признали невозможность отмены восьмичасового рабочего дня. С таким заявлением выступил заместитель председателя российского правительства Константин Чуйченко. По его словам, у кабмина “нет компетенции”. в правительстве хотят принять меры по прекращению действия нормативных актов времен Советского Союза до конца текущего года в рамках “регуляторной гильотины”.

Однако планов у кабмина в этой связи отменять восьмичасовой рабочий день нет, сказал вице-премьер в ходе общения с представителями СМИ. Более того, даже если бы в правительстве захотели это сделать, то не смогли бы из-за отсутствия на это компетенции, добавил Чуйченко.

"У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - сказал чиновник, возглавляющий аппарат правительства. Слова чиновника привел “Интерфакс”.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]