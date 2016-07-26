Синоптики рассказали, где пройдут самые интенсивные осадки в Приморье

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральных и восточных районах Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня днём циклонический вихрь будет смещаться над краем, интенсивно углубляясь. Осадки в виде дождя, местами со снегом распространятся на большую часть Приморья, в отдельных районах пройдут сильные. Максимальная температура воздуха при облачной погоде понизится на 2–4 градуса по сравнению со вчерашним днём. Ближайшей ночью циклон выйдет к северо-восточному побережью Приморья. На край устремится холодная воздушная масса, дождь перейдёт в снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральных и восточных районах, на западе и юге края в то же время они ослабеют и прекратятся. Осадки будут сопровождаться сильным, на побережье штормовым ветром, метелью, гололёдными явлениями. Потоки холодного воздуха будут способствовать резкому понижению температурного фона на 10–13 градусов.

Завтра днём циклон выйдет на Татарский пролив. В отдельных районах края всё ещё не исключён небольшой снег. В континентальной части края и на побережье сохранится сильный ветер. День будет холодным, −3…−14 °С. На время ухудшения погодных условий следует отказаться от дальних поездок и скорректировать свои планы.

В краевом центре сегодня облачно, во второй половине дня временами будет идти дождь, который вечером перейдёт в снег, но уже в первой половине ночи прекратится. Максимальная температура останется на уровне вчерашнего дня. Вечером ветер поменяет направление на северное и усилится, к утру порывы могут достигать 25–30 м/с. В течение ночи температура будет понижаться, и к утру столбики термометров опустятся до −5…−7 °С. Завтра днём в городе осадки маловероятны, но будет холодно, −3…−5 °С, и ветрено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]