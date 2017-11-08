Дожди, мокрый снег и метели накроют Приморье на следующей неделе

В ночь на понедельник, 11 ноября, на Японское море, перевалив Корейский полуостров, выйдет циклон. Одновременно с ним с северных районов Китая к югу Амурской области и далее по Хабаровскому краю будет смещаться ещё один, менее активный циклон. На погоду Приморского края будут оказывать влияние атмосферные фронты этих циклонов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". На большей территории пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, в ночные часы в горных районах со снегом. Наиболее интенсивные осадки (дождь) прогнозируются на юго-востоке края. Ночью в большинстве районов положительный фон температур, +2…+7 °С, лишь на северо-востоке −3…−8 °С. Днём максимальная температура воздуха +4…+12 °С, на южном побережье усилится ветер.

Во вторник фронты сместятся на восток, вслед за ними на Приморье распространится гребень антициклона, осадки прекратятся и прояснит. Температурный фон понизится на 2–5 градусов.

В середине недели погода вновь изменится. По предварительным расчетам днём в среду с севера Жёлтого моря к Приморью сместится очередной циклонический вихрь, в отдельных районах начнутся осадки.

В дальнейшем циклон продолжит смещаться над Приморьем, продолжая углубляться, а днём в четверг, 14 ноября, выйдет к восточному побережью края. В этом случае на большей территории Приморья пройдут интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, местами метелью и снежными заносами. Резко понизится температурный фон.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Примгидромет выпустил предварительное предупреждение.

Во Владивостоке начало недели тоже будет дождливым и ветреным. В ночные часы +4…+6 °С, днём на 1–2 градуса выше. В ночь на вторник дождь прекратится и прояснит, но сохранится сильный северный ветер. Минимальная температура воздуха станет на 2–4 градуса ниже, чем была накануне. В среду погода вновь ухудшится. Уплотнится облачность, ветер сменится на южный и усилится, во второй половине дня начнутся небольшие осадки. В четверг сохранятся небольшие, временами умеренные осадки (дождь со снегом, снег) и сильный ветер.

Учитывая большую заблаговременность, синоптическая ситуация может измениться, поэтому прогнозы будут уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]