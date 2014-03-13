Очередной циклон из Китая принесет в Приморье сильные осадки

В ближайшие выходные дни погода в Приморье вновь будет неустойчивой. Циклон, который с начала недели портит погоду в крае, значительно заполнится. Осадки прекратятся.

Однако, по прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 25 апреля, с районов Китая на акваторию Японского моря выйдет еще один циклон и будет смещаться вблизи южного побережья Приморья. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южной половине края, на остальной территории края осадки будут от небольших до умеренных. В ночь на воскресенье, 26 апреля, существенных осадков не ожидается. Но днем через территорию края будет проходить очередной атмосферный фронт и вновь пройдут осадки (дождь, в горных районах со снегом). В ночные часы на большей части края сохранится небольшой мороз. Лишь местами на юге Приморья значения минимальных температур будут иметь слабоположительные значения. Фон максимальных температур в пределах +3...+12 °C.

Во Владивостоке в субботу облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, но не исключены вкрапления снега. В ночь на воскресенье во Владивостоке преимущественно без осадков. Днем город вновь накроет облаками и возможен небольшой дождь. Значения температур ночью и днем существенно не изменятся. Минимальная температура воздуха составит +1...+4 °С. Максимальная +8...+11 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]