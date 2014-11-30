Запрет для мигрантов: губернаторы установят лимит на выдачу патентов
Такие изменения предусматривает законопроект, разработанный Минтрудом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Сейчас губернаторы могут только регулировать численность иностранных рабочих в регионе, меняя стоимость патента или запрещать их нанимать компаниям, занимающимся определенными видами деятельности. Также региональные правительства могут представить в МВД мотивированное предложение о приостановке выдачи патентов на своей территории.
Законопроект подразумевает предоставления губернаторам возможности утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту. Как рассказали в Минтруде, новый механизм "позволяет, при необходимости, не только мониторить ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее". Также отмечается, что он позволит более точечно управлять ситуацией, не вводя полный запрет на выдачу патентов в регионе или целой отрасли
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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