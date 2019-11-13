Дороги Владивостока сковали пробки сразу после начала дождя

В среду, 13 ноября, с началом дождя дороги Владивостока сковали пробки. Ситуация может ухудшиться к концу рабочего дня.

В послеобеденное время во Владивостоке начался дождь, который затем перешел в ливень. Многие решили уехать домой пораньше, не дожидаясь дальнейшего ухудшения погоды. Несмотря на то, что еще не час пик, на дорогах уже наблюдаются серьезные заторы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, дорога из центра города до Тихой займет 38 минут, в обратном направлении – 35 минут. Со Второй Речки до центра можно добраться за 37 минут, обратно – за 29 минут. Чтобы доехать с Эгершельда до центра, понадобится 23 минуты.

На данный момент серьезная пробка наблюдается на Светланской до поворота на Лазо, крайне медленное движение и на Океанском проспекте. Затруднено движение по Партизанскому проспекту, Некрасовскому путепроводу и проспекту 100-летия Владивостока. Большие заторы сейчас на Русской, а также на Луговой и Спортивной.

По данным синоптиков, сегодня, 13 ноября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Облачно, осадки, местами сильные. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+10°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный, вечером переходящий в снег (вероятность 100%). Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

А в четверг, 14 ноября, прогнозируются резкое похолодание и гололед на дорогах. ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Из-за непогоды во Владивостоке выйдут на маршруты электрички с дополнительными вагонами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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