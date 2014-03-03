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Рядом с Владивостоком произошло землетрясение силой 4,4 балла

Рядом с Владивостоком произошло землетрясение силой 4,4 балла

13 ноября в 14:24 по местному времени произошло очередное землетрясение возле Приморья.

Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Координаты: 42°14’24»с.ш., 131°48’00»в.д.. Глубина: 559 км, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Землетрясение было зафиксировано менее чем в 100 километров от Владивостока. Наименьшее расстояние от эпицентра до п. Славянка — 75 км.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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