Российская экономика избежала рецессии

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — заявил он.

Также Владимир Путин заявил, что в мире широкое используют методы недобросовестной конкуренции и протекционизма.

«Несомненно сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — заявил он.

По словам президента, такие условия вынуждают страны БРИКС предпринимать «серьёзные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]