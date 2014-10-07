Встречу с праотцами подарил на Новый год приморец своей матери





Женщина, не давшая денег на выпивку своему сыну, поплатилась за это жизнью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, 31 декабря 2018 года в квартире дома на улице Каштановая в городе Владивостоке обвиняемый во время бытовой ссоры со своей матерью применил к ней насилие, закрыв рот руками, и удерживал руки в таком положении, пока потерпевшая не перестала подавать признаков жизни. Причиной ссоры стало то, что обвиняемый требовал передачу денег потерпевшей для приобретения спиртного. После этого, обвиняемый осмотрел кошелек потерпевшей, похитил денежные средства в размере 6700 рублей и скрылся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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