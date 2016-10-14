Экстремалы «дрифтят» в одном из самых людных мест Уссурийска
Кольцо на железнодорожном вокзале Уссурийска стало местом «разминки» для местного экстремала, — сообщают «Вести: Приморье».
Видео с кадрами опасной езды по кольцу на ЖД-вокзале Уссурийска появилось в паблике блогера Марка Чернослива.
Раз за разом, несмотря на постоянный поток машин, водитель кружится по кольцу в опасных виражах. Как отмечает автор видео, этот водитель — не единственный, кто так поступает.
Выпавший накануне снег и образовавшаяся на дороге наледь привлекли "дрифтера" для упражнений за рулем.
Отметим, что в этом месте конечная остановка многих автобусных маршрутов, здесь расположен не только железнодорожный вокзал, но также один из городских вузов и студенческие общежития, МФЦ, учреждения общепита и торговли.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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