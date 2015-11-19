Пьяная бабушка едва не угробила внука на железнодорожной станции

Нетрезвую женщину обнаружил на железнодорожном вокзале Уссурийска наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции. Вместе с ней находился маленький ребенок, сообщают «Вести:Приморье».

Ночью 46-летняя гражданка в состоянии опьянения с 6-летним мальчиком была доставлена в полицию для установления личности ее и ребенка. Объяснить, кто она, и кем приходится ей ребенок, женщина не смогла. Лишь выражалась нецензурной бранью.

Майором полиции было установлено, что ребенок состоит в родстве с женщиной и является её внуком по линии сына. Оба родственника – жители Уссурийска.

Отец малыша, прибыв в полицию, пояснил, что договорился с матерью, о том, что на неделю оставит ей внука. Почему она оказалась ночью на железнодорожном вокзале и куда собиралась ехать с его сыном он не знает.

Со слов женщины, она распивала спиртные напитки в компании своей подруги, после чего решила отправиться на поезде вместе с внуком в Комсомольск-на-Амуре.

В полиции отметили, это могло подвергнуть мальчика опасности, так как на тот момент не могла контролировать ребенка. В отношении женщины сотрудниками транспортной полиции составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ребёнка передали отцу, в отношении которого за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составлен протокол об административном правонарушении, пояснили в УТ МВД России по ДФО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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